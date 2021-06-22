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Турецкий футболист перешел из "Милана" в "Интер"

Турецкий футболист перешел из "Милана" в "Интер" Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекало соглашение с "Миланом", перешёл в миланский "Интер"
Футбол
22 июня 2021 г. 21:20
Турецкий футболист перешел из Милана в Интер
Хакан Чалханоглу

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекало соглашение с "Миланом", перешёл в миланский "Интер".

Как передает Report, игрок подписал с "Интером" трехлетний контракт.

Сообщалось, что по условиям соглашения футболист будет получать 5 млн евро за сезон. Ещё 1 млн евро будет прописан в качестве бонусов.

Чалханоглу выступал за "Милан" с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать свое соглашение, истекавшее 30 июня.

Ранее футболист играл за леверкузенский "Байер", "Гамбург" и "Карлсруэ". В минувшем сезоне 27-летний турецкий хавбек принял участие в 33 матчах итальянской Серии А и забил четыре гола. В мае сообщалось, что в услугах Чалханоглу заинтересован "Зенит".

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Версия на азербайджанском языке "İnter" türkiyəli futbolçunun keçidini açıqladı

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