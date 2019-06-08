Тренер сборной Венгрии: "Азербайджанские футболисты бились на поле"

"Мы хорошо начали второй тайм. Создали моменты и забили голы. Иногда приходилось нелегко. Во второй половине матча было много возможностей. Когда забили второй гол, начали играть осторожнее. Уже думаем о следующей игре".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после победы над сборной Азербайджана со счётом 3:1 в матче отборочного цикла Евро-2020.

Пятидесятипятилетний специалист также внёс ясность в события в концовке матча.

"Судья вывел меня с поля. Я случайно перешёл линию. В тот момент я знал, что аут наш. Мы не в театре, или же не играем в теннис. Футбол - эмоциональная игра".

Итальянский тренер прокомментировал и игру сборной Азербайджана.

"Азербайджанские футболисты бились на поле. У них был хороший настрой. Оба тайма сыграли хорошо. Противник проводил опасные атаки по правому флангу. Мы не удивлены. Матч прошёл как мы ожидали".