Тренер сборной Уэльса Гиггз предстанет перед судом

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз в ближайшую среду предстанет перед судом, где пройдут слушания по трем пунктам обвинения против него.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз в ближайшую среду предстанет перед судом, где пройдут слушания по трем пунктам обвинения против него.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, 47-летнему экс-футболисту "Манчестер Юнайтед" предъявлено обвинение по трем предполагаемым уголовным преступлениям.

Инцидент с Гиггзом и бывшей девушкой произошел 1 ноября 2020 года, когда полиция приехала по его адресу в Манчестере. Гиггзу вменяется причинение телесных повреждений 30-летней женщине, а также нападение на 20-летнюю девушку. Также было предъявлено обвинение по одному пункту в принудительном и контролирующем поведении в период с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года.

Гиггз был освобожден под залог и должен предстать перед магистратским судом Манчестера и Солфорда в среду, 28 апреля 2021 года.

Напомним, что именно по этой причине тренер пропустил мартовские матчи сборной Уэльса, пока шло расследование инцидента. Гиггз работает с национальной командой с 15 января 2018 года.