Томас Партей: Мы выступили плохо в матче с "Карабахом"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Мы выступили плохо в матче с "Карабахом". Потеряли веру, нужно было бороться до конца".

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, об этом заявил футболист испанского клуба "Атлетико" Томас Партей после матча IV тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Карабахом", окончившегося ничьей (1:1).

24-летний полузащитник из Ганы, сравнивший счет на 56 минуте матча, состоявшегося на мадридском стадионе Metropolitano, прокомментировал забитый им гол. Он пожаловался на неудачу: "Для того чтобы забить гол, мы стараемся в командном составе. Мы должны были идти до конца".

Отметим, что на данный момент положение клубов в квартете C группового этапа выглядит следующим образом:

"Рома" (Рим, Италия) – 8 очков

"Челси" (Лондон, Англия) – 7

"Атлетико" (Мадрид, Испания) – 3

"Карабах" (Агдам, Азербайджан) – 2.