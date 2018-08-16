Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Телеканалы турецких клубов приостанавливают деятельность.
Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, Ассоциация клубов достигла с телеканалами договоренности по этому поводу.
В качестве причины приводятся материальные проблемы. Средства, которые тратились на телеканалы, направят на детский футбол. Кроме того, телеканалы клубов будут действовать в цифровом медиа.
Отметим, что телеканалы имеют турецкие клубы "Галатасарай", "Бешикташ", "Фенербахче" и "Бурсаспор".
Təbriz QuliyevАвтор новости
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