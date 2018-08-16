Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Телеканалы турецких клубов приостанавливают деятельность.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, Ассоциация клубов достигла с телеканалами договоренности по этому поводу.

В качестве причины приводятся материальные проблемы. Средства, которые тратились на телеканалы, направят на детский футбол. Кроме того, телеканалы клубов будут действовать в цифровом медиа.

Отметим, что телеканалы имеют турецкие клубы "Галатасарай", "Бешикташ", "Фенербахче" и "Бурсаспор".