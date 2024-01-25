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Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки

Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки Сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Танзании со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф соревнований.
Футбол
25 января 2024 г. 05:12
Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки

Сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Танзании со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф соревнований.

Как передает Report, турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

В другом матче группы F сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Замбии. Марокканцы заняли первое место в группе (7 очков), далее расположились команды ДР Конго (3), Замбии (2) и Танзании (2).

В плей-офф Кубка африканских наций вышли по две лучшие команды из шести групп и четыре сборные, имеющие лучшие показатели среди всех, кто занял третье место. В 1/8 финала встретятся сборные Анголы и Намибии, Нигерии и Камеруна, Экваториальной Гвинеи и Гвинеи, Египта и ДР Конго, Кабо-Верде и Мавритании, Сенегала и Кот-д'Ивуара, Мали и Буркина-Фасо, Марокко и ЮАР. Матчи первой стадии плей-офф пройдут с 27 по 30 января.

Кубок африканских наций завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.

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