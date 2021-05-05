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Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

Стал известен первый финалист Лиги чемпионов Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем поле победил французский ПСЖ со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Футбол
5 мая 2021 г. 00:59
Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем поле победил французский ПСЖ со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, дубль на счету Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты). На 69-й минуте с поля был удален полузащитник парижского клуба Анхель ди Мария. Напомним, что в первом матче английский клуб одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы впервые с 2011 года вышла в финал Лиги чемпионов. Тренер является двукратным обладателем трофея с испанской "Барселоной" (2009, 2011). Этот финал станет для "Манчестер Сити" первым в истории, до этого команда лишь раз доходила до полуфинала (2015/16). ПСЖ также однажды играла в финале Лиги чемпионов - в прошлом сезоне команда уступила германской "Баварии" (0:1).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqasında ilk finalçı məlum oldu

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