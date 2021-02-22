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Стал известен новый главный тренер итальянского клуба

Стал известен новый главный тренер итальянского клуба Леонардо Семпличи назначен на пост главного тренера "Кальяри"
Футбол
22 февраля 2021 г. 22:57
Стал известен новый главный тренер итальянского клуба
​​​​​​​Леонардо Семпличи

Леонардо Семпличи назначен на пост главного тренера "Кальяри".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что сегодня стало известно об увольнении с должности главного тренера Эусебио ди Франческо, причиной этого стали неудовлетворительные результаты.

После двадцати трех туров "Кальяри" занимает лишь восемнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий последним "Кротоне" всего лишь на три зачетных балла.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya klubunun yeni baş məşqçisi açıqlandı

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