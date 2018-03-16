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    Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

    Лацио, Спортинг, Марсель, Атлетико, Лейпциг, Арсенал, Зальцбург и ЦСКА прошли в следующий этап

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

    Как передает Report, после завершения этих матчей определились финалисты 1/4 финала.

    Путевку в следующий этап турнира заработали "Лацио", "Спортинг", "Марсель", "Атлетико", "Лейпциг," Арсенал", "Зальцбург" и ЦСКА.

    Отметим, что жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта.

    Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи

    "Динамо" —"Лацио"— 0:2

    Первый матч — 2:2

    "Зенит" — "РБ Лейпциг" — 1:1

    Первый матч — 1:2

    "Локомотив" — "Атлетико" — 1:5

    Первый матч — 0:3

    "Лион" — ЦСКА — 2:3

    Первый матч — 1:0

    "Атлетик" — "Марсель" — 1:2

    Первый матч — 1:3

    "Виктория" — "Спортинг" — 2:1

    Первый матч — 0:2

    "Зальцбург"— "Боруссия" Д — 0:0

    Первый матч — 2:1

    "Арсенал" — "Милан" — 3:1

    Первый матч — 2:0

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