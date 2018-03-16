Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

16 марта, 2018 06:44

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Как передает Report, после завершения этих матчей определились финалисты 1/4 финала. Путевку в следующий этап турнира заработали "Лацио", "Спортинг", "Марсель", "Атлетико", "Лейпциг," Арсенал", "Зальцбург" и ЦСКА. Отметим, что жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта. Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи "Динамо" —"Лацио"— 0:2 Первый матч — 2:2 "Зенит" — "РБ Лейпциг" — 1:1 Первый матч — 1:2 "Локомотив" — "Атлетико" — 1:5 Первый матч — 0:3 "Лион" — ЦСКА — 2:3 Первый матч — 1:0 "Атлетик" — "Марсель" — 1:2 Первый матч — 1:3 "Виктория" — "Спортинг" — 2:1 Первый матч — 0:2 "Зальцбург"— "Боруссия" Д — 0:0 Первый матч — 2:1 "Арсенал" — "Милан" — 3:1 Первый матч — 2:0

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