Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы по футболу.
Как передает Report, после завершения этих матчей определились финалисты 1/4 финала.
Путевку в следующий этап турнира заработали "Лацио", "Спортинг", "Марсель", "Атлетико", "Лейпциг," Арсенал", "Зальцбург" и ЦСКА.
Отметим, что жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта.
Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи
"Динамо" —"Лацио"— 0:2
Первый матч — 2:2
"Зенит" — "РБ Лейпциг" — 1:1
Первый матч — 1:2
"Локомотив" — "Атлетико" — 1:5
Первый матч — 0:3
"Лион" — ЦСКА — 2:3
Первый матч — 1:0
"Атлетик" — "Марсель" — 1:2
Первый матч — 1:3
"Виктория" — "Спортинг" — 2:1
Первый матч — 0:2
"Зальцбург"— "Боруссия" Д — 0:0
Первый матч — 2:1
"Арсенал" — "Милан" — 3:1
Первый матч — 2:0
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