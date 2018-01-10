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    СМИ: Нападающий "Карабаха" подпишет контракт с клубом из Китая

    Ндлову был избран лучшим спортсменом 2017 года в Азербайджане

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Карабаха" Дино Ндлову на следующей неделе подпишет контракт с китайским футбольным клубом “Ханджоу Гринтаун”.

    Как передает Report со ссылкой на Soccer Laduma, вопросы относительно перехода южноафриканского футболиста окончательно найдут свое разрешение во второй половине месяца.

    Сообщается, что 28-летний футболист заключит контракт на два года. За этот переход азербайджанский клуб получит 750 тысяч евро (приблизительно 1,5 млн. манат).

    Отметим, что Дино Ндлову перешел в "Карабах" из кипрского “Анортотиса“ в 2016 году, где в настоящий момент выступает Араз Абдуллаев. Он забил в общей сложности 24 мяча за агдамский клуб и помог клубу впервые в его истории завоевать путевку в групповой раунд Лиги Чемпионов.

    По итогам опроса среди журналистов Центра спортивных исследований,  Д.Ндлову был избран лучшим спортсменом 2017 года в Азербайджане. 

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