СМИ: Нападающий "Карабаха" подпишет контракт с клубом из Китая

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Карабаха" Дино Ндлову на следующей неделе подпишет контракт с китайским футбольным клубом “Ханджоу Гринтаун”.

Как передает Report со ссылкой на Soccer Laduma, вопросы относительно перехода южноафриканского футболиста окончательно найдут свое разрешение во второй половине месяца.

Сообщается, что 28-летний футболист заключит контракт на два года. За этот переход азербайджанский клуб получит 750 тысяч евро (приблизительно 1,5 млн. манат).

Отметим, что Дино Ндлову перешел в "Карабах" из кипрского “Анортотиса“ в 2016 году, где в настоящий момент выступает Араз Абдуллаев. Он забил в общей сложности 24 мяча за агдамский клуб и помог клубу впервые в его истории завоевать путевку в групповой раунд Лиги Чемпионов.

По итогам опроса среди журналистов Центра спортивных исследований, Д.Ндлову был избран лучшим спортсменом 2017 года в Азербайджане.