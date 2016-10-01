СМИ: Футбольная ассоциация Англии может дисквалифировать тренера сборной

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Англии (FA) может отстранить бывшего главного тренера сборной Сэма Эллардайса от футбольной деятельности из-за коррупционного скандала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор ассоциации Мартина Гленна.

"Наказание Эллардайса может варьироваться от штрафа до дисквалификации. Решение будет основано на существующих доказательствах. Если ты приносишь футболу дурную славу, то можешь столкнуться с санкциями, это надо понимать. Решение будет принимать независимый трибунал", - заявил М.Гленн газете Telegraph.

Эллардайс, будучи главным тренером сборной Англии, был уличен в коррупции в ходе расследования газеты Telegraph, которое было направлено на поиск доказательств взяточничества в английском футболе и продолжалось 10 месяцев. 17 сентября FA расторгла контракт с Эллардайсом по обоюдному согласию сторон.

Журналисты издания, представившись азиатскими бизнесменами, приняли участие в переговорах со специалистом. Эллардайс запросил 400 тысяч фунтов за помощь "бизнесменам" в получении прибыли от трансферных сделок английских клубов. Он также рассказал, как можно обойти правила Футбольной ассоциации Англии, которые запрещают третьим лицам владеть правами на футболистов.

Также издание обвинило в коррупции главного тренера клуба "Куинз Парк Рейнджерс" голландца Джимми Флойда Хассельбайнка и владельца "Лидса" итальянца Массимо Челлино.