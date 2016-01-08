Скончался еще один футболист из бронзового состава "Нефтчи"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Ветеран футбольного клуба "Нефтчи" Валерий Гаджиев скончался в возрасте 75 лет.

Об этом Report сообщил председатель Союза ветеранов футбола Октай Абдуллаев.

По его словам, В.Гаджиев умер сегодня после продолжительной болезни. Он будет похоронен 9 января на кладбище в поселке Бакиханова.

Отметим, что Валерий Гаджиев входил в состав клуба "Нефтчи", завоевавшего бронзу на чемпионате СССР в 1966 году. В настоящее время из этого состава остались только Казбек Туаев и Яшар Бабаев. В.Гаджиев работал главным тренером сборной Азербайджана по футболу до 21 года.