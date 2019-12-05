Шенол Гюнеш посетил Бакинский олимпийский стадион

Находящийся в Баку главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш побывал на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, 67-летний специалист поинтересовался подготовительным процессом к ЕВРО-2020 и состоянием стадиона.

Встретившись с членами Операционного комитета и тренирующимися на стадионе молодыми футболистами, Ш.Гюнеш пожелал спортсменам успехов.

Он заявил, что Бакинский олимпийский стадион считается домашним стадионом.

Отметим, что 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся сборные Уэльса и Швейцарии.

17 июня в столице Азербайджана организуют мачт между Турцией и Уэльсом, а 21 июня - между Швейцарией и Турцией.

Кроме того, в Баку пройдет один из матчей 1/4 финала.

Первый матч ЕВРО-2020 состоится в Риме на стадионе "Олимпико" между сборными Италии и Турции.