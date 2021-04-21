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"Шальке" досрочно вылетел из Бундеслиги

"Шальке" досрочно вылетел из Бундеслиги В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 "Арминия" принимала "Шальке-04"
Футбол
21 апреля 2021 г. 03:41
Шальке досрочно вылетел из Бундеслиги

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 "Арминия" принимала "Шальке-04".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Шюко-Арена" в Билефельде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Таким образом, "Шальке" досрочно вылетел из Бундеслиги. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша турнира в активе гельзенкирхенской команды 13 очков, в то время как идущий на 17-м месте "Кёльн" набрал 26 очков. Команда покинет Бундеслигу впервые за 33 года.

Лидером турнирной таблицы немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 является мюнхенская "Бавария", в 30 матчах набравшая 71 очко. В "тройку" лидеров соревнований входят "РБ Лейпциг" (61) и франкфуртский "Айнтрахт" (56). Напомним, действующим победителем чемпионата является "Бавария".

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Версия на азербайджанском языке "Şalke" Bundesliqanı 33 ildən sonra tərk etdi

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