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Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся еще две игры VI тура Премьер лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матчи состоятся в бакинских поселках Мардякан и Зира.

Сначала "Сабаил" примет аутсайдера "Кяпяз". Если гянджинский представитель победит, он наберет 4 балла и оставит "Сабаил" с тремя очками позади, поднявшись на 6 ступень. Коллектив под руководством Шахина Диниева отпразднует первую победу. Если же команда оставшегося на одну игру в запасных Самира Абасова выиграет, ее позиция не сменится, всего лишь сократится разница в очках между ним и занимающим 5-ю ступень "Сумгайыт". Эти две команды встретятся впервые.

Вслед за ними "Зира" примет "Интер". Только в случае победы хозяев поля, они доведут свои очки до 16 и вернут лидирующую позицию. Имеющий 7 очков "Интер" должен победить, чтобы укрепиться на 4-й ступени. Эти две команды до сих пор встречались 8 раз. "Зира" и "Интер" побеждали по одному разу, остальные 6 игр завершились ничьей. Соотношение голос одинаково – 6:6. В последних 4 играх счет был 1:1. "Интер" 6 игр подряд не покидает поле без гола. Ни одна из команд до сих пор не побеждала на выезде. Если "Зира" выиграет сегодня с сухим счетом, серия "банкиров" прервется, нарушится баланс побед и голов.

VI тур, Премьер лига Азербайджана

23 сентября

17:30. "Сабаил” - “Кяпяз”

Судьи: Рагим Гасанов, Зейнал Зейналов, Джаваншир Юсифов, Рауф Джаббаров

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Судья-инспектор: Фазиль Муршудов

“Далга арена”

20:00. “Зира” – “Интер”

Судьи: Ингилаб Мамедов, Яшар Аббасов, Нахид Алиев, Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Замик Гусейнов

Судья-инспектор: АХмедага Джаббаров

Стадион спорткомплекса Зира