Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся еще две игры в Премьер лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Зира" встретится с "Кяпязом", "Сумгайыт" примет "Габалу".

Одна из двух команд, не знавшие проигрыша в этом сезоне, "Зира" в первой встрече одолела "Кяпяз" со счетом 3:0 и является фаворитом и сегодняшней игры. Гянджинцы на выезде обыграли "Габалу", что стало сюрпризом. Однако представитель "Зира" до сих пор не проигрывал сопернику на домашнем поле и из четырех матчей выиграл в двух. В целом, в пяти встречах этих коллективов забившая счет команда выигрывала с сухим счетом. В 9 встречах каждая из сторон набрала по три раза 3 очка.

В первом круге "Габала" обыграла "Сумгайыт" одним безответным голом, однако в 9 последних играх этих команд ни разу не проиграли хозяева поля. Так, в 21 одной игре "Сумгайыт" дважды победила "красно-черных" и 14 раз уступила им.

Премьер лига Азербайджана

VIII тур

14 октября (суббота)

16:00. “Зира” – “Кяпяз”

Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Джамиль Гулиев, Эльвин Аскеров

Представитель АФФА: Вагиф Давудов

Судья-инспектор: Ахмедага Джаббаров

Стадион спорткомплекса Зира

18:00. “Сумгайыт” – “Габала”

Судьи: Рауф Джаббаров, Эльман Мусаев, Нахид Алиев, Ингилаб Мамедов

Представитель АФФА: Сакин Мамедзаде

Судья-инспектор: Асим Худиев

“Kapital Bank Arena”

Очки: "Карабах" - 19, "Зира" - 15, "Габала" - 13, "Сумгайыт" - 10, "Интер" - 8, "Сабаил" - 6, "Нефтчи", "Кяпяз" - 4.