Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся еще две игры в Премьер лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, "Зира" встретится с "Кяпязом", "Сумгайыт" примет "Габалу".
Одна из двух команд, не знавшие проигрыша в этом сезоне, "Зира" в первой встрече одолела "Кяпяз" со счетом 3:0 и является фаворитом и сегодняшней игры. Гянджинцы на выезде обыграли "Габалу", что стало сюрпризом. Однако представитель "Зира" до сих пор не проигрывал сопернику на домашнем поле и из четырех матчей выиграл в двух. В целом, в пяти встречах этих коллективов забившая счет команда выигрывала с сухим счетом. В 9 встречах каждая из сторон набрала по три раза 3 очка.
В первом круге "Габала" обыграла "Сумгайыт" одним безответным голом, однако в 9 последних играх этих команд ни разу не проиграли хозяева поля. Так, в 21 одной игре "Сумгайыт" дважды победила "красно-черных" и 14 раз уступила им.
Премьер лига Азербайджана
VIII тур
14 октября (суббота)
16:00. “Зира” – “Кяпяз”
Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Джамиль Гулиев, Эльвин Аскеров
Представитель АФФА: Вагиф Давудов
Судья-инспектор: Ахмедага Джаббаров
Стадион спорткомплекса Зира
18:00. “Сумгайыт” – “Габала”
Судьи: Рауф Джаббаров, Эльман Мусаев, Нахид Алиев, Ингилаб Мамедов
Представитель АФФА: Сакин Мамедзаде
Судья-инспектор: Асим Худиев
“Kapital Bank Arena”
Очки: "Карабах" - 19, "Зира" - 15, "Габала" - 13, "Сумгайыт" - 10, "Интер" - 8, "Сабаил" - 6, "Нефтчи", "Кяпяз" - 4.
Şamo QuliyevАвтор новости
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