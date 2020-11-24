Сегодня состоится жеребьевка Кубка Азербайджана

Кубок Азербайджана стартует 4 декабря

Сегодня состоится церемония жеребьевки Кубка Азербайджана по футболу на сезон 2020/2021.

Как передает Report, в этом сезоне в соревновании наряду с 8 командами Премьер-лиги, также примут участие команды I Дивизиона "Туран Товуз", "Загатала", "Кяпяз" и "Гарадаг Локбатан".

Церемония жеребьевки пройдет 24 ноября в здании АФФА и будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу CBC Sport.

Мероприятие начнется в 13:00 и будет закрыто для представителей клубов и СМИ в связи с карантинным режимом в Азербайджане из-за коронавируса.

Завершившие Премьер-лигу на первых 4 ступенях в прошлом сезоне "Карабах", "Нефтчи", "Кешля" и "Сумгайыт" вступят в борьбу с 1/4 финала. Жеребьевка 1/8 финала пройдет с участием остальных клубов.

Кубок Азербайджана стартует 4 декабря. В этот день пройдут игры 1/8 финала по системе одной игры. Встречи 1/4 финала пройдут 1-2 и 6-7 февраля 2021 года. В прошлом году кубок был прерван из-за коронавируса, победитель не определился.