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Сегодня состоится жеребьевка Кубка Азербайджана

Сегодня состоится жеребьевка Кубка Азербайджана Кубок Азербайджана стартует 4 декабря
Футбол
24 ноября 2020 г. 09:39
Сегодня состоится жеребьевка Кубка Азербайджана

Сегодня состоится церемония жеребьевки Кубка Азербайджана по футболу на сезон 2020/2021.

Как передает Report, в этом сезоне в соревновании наряду с 8 командами Премьер-лиги, также примут участие команды I Дивизиона "Туран Товуз", "Загатала", "Кяпяз" и "Гарадаг Локбатан".

Церемония жеребьевки пройдет 24 ноября в здании АФФА и будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу CBC Sport.

Мероприятие начнется в 13:00 и будет закрыто для представителей клубов и СМИ в связи с карантинным режимом в Азербайджане из-за коронавируса.

Завершившие Премьер-лигу на первых 4 ступенях в прошлом сезоне "Карабах", "Нефтчи", "Кешля" и "Сумгайыт" вступят в борьбу с 1/4 финала. Жеребьевка 1/8 финала пройдет с участием остальных клубов.

Кубок Азербайджана стартует 4 декабря. В этот день пройдут игры 1/8 финала по системе одной игры. Встречи 1/4 финала пройдут 1-2 и 6-7 февраля 2021 года. В прошлом году кубок был прерван из-за коронавируса, победитель не определился.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Kubokunun püşkü atılacaq

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