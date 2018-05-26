Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" пройдет в субботу на Олимпийском стадионе украинской столицы.

Как передает Report, в случае победы "Реал" выиграет Лигу чемпионов в третий раз подряд, что никому не удавалось на протяжении 42 лет.

Одолев по сумме двух матчей "Рому" со счетом 7:6 на полуфинальной стадии, "красные" забронировали себе путевку в Киев, где им предстоит сразиться с 12-кратным победителем этого турнира "Реалом", праздновавшим успех 12 месяцев назад в Кардиффе и 24 — в Милане.

В своих предматчевых интервью Клопп признавал превосходство соперника в опыте, но настаивал, что это не станет определяющим фактором. Главный тренер "Ливерпуля" напоминал, что Лига Чемпионов — в ДНК его клуба.

Слова Клоппа определенно не лишены смысла. Чаще, чем "Ливерпуль" (5 раз), Лигу Чемпионов выигрывали только два клуба: "Милан" (7) и как раз "Реал" (12).

Примечательно, что свой путь в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" начал с квалификации, проведя первый матч против "Хоффенхайма" 15 августа. Едва ли кто-то тогда мог всерьез представить, что "красные" доберутся до Киева.

Столь мощное выступление в Европе "красным" удалось совместить со вполне достойной игрой на внутренней арене. Конечно, "Ливерпуль" и близко не смог навязать конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги, но с успехом решил задачу по завоеванию места в топ-4.

Таким образом, "Ливерпуль" уже обладает путевкой в Лигу Чемпионов на будущий сезон, что может слегка раскрепостить подопечных Клоппа. Мерсисайдцы не в той ситуации, что "Манчестер Юнайтед" год назад, когда финал Лиги Европы одновременно был матчем за возвращение в элитный европейский турнир.

Матч в Киеве представляет для Клоппа возможность завоевать свой первый трофей с "Ливерпулем". И хотя свои предыдущие пять финалов Юрген проиграл (включая три с дортмундской "Боруссией"), этому, как и преимуществу "Реала" в опыте, он тоже не придает значения. "Чем больше ты пытаешься, тем выше вероятность, что у тебя получится", — парировал немец.

Лига чемпионов

Финал

22:45. "Реал Мадрид" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Киев. Олимпийский стадион.