Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.
Как сообщает Report, германский "Байер 04", выбивший чемпиона Азербайджана "Карабах" из борьбы в 1/8 финала, примет в Леверкузене английский "Вест Хэм".
Лига Европы, 1/4 финала
Расписание игрового дня, 11 апреля
(по бакинскому времени)
23:00. "Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция);
23:00. "Милан" (Италия) — "Рома" (Италия);
23:00. "Байер" (Германия) — "Вест Хэм Юнайтед" (Англия);
23:00. "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия).
Ответные матчи пройдут 18 апреля. Финальный матч состоится 22 мая на стадионе "Авива" в столице Ирландии Дублине.