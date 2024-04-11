О нас

Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы
Футбол
11 апреля 2024 г. 10:49
Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

Как сообщает Report, германский "Байер 04", выбивший чемпиона Азербайджана "Карабах" из борьбы в 1/8 финала, примет в Леверкузене английский "Вест Хэм".

Лига Европы, 1/4 финала
Расписание игрового дня, 11 апреля
(по бакинскому времени)

23:00. "Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция);
23:00. "Милан" (Италия) — "Рома" (Италия);
23:00. "Байер" (Германия) — "Вест Хэм Юнайтед" (Англия);
23:00. "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия).

Ответные матчи пройдут 18 апреля. Финальный матч состоится 22 мая на стадионе "Авива" в столице Ирландии Дублине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə start veriləcək

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi