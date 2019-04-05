Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на Евроиграх

Сборные России и Украины по пляжному футболу выступят в группе В на Европейских играх в Минске.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт игр.

По результатам жребия, в этой группе также сыграют сборная Испании и победитель Суперфинала Евролиги 2018 года - команда Италии. В группу A попали сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии.

Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.

Напомним, что в 2014 году Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках.