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Сборная ЮАР стала бронзовым призером Кубка Африки по футболу

Сборная ЮАР стала бронзовым призером Кубка Африки по футболу Сборная ЮАР обыграла команду Демократической Республики Конго в матче за третье место на Кубке африканских наций по футболу.
Футбол
11 февраля 2024 г. 03:11
Сборная ЮАР стала бронзовым призером Кубка Африки по футболу

Сборная ЮАР обыграла команду Демократической Республики Конго в матче за третье место на Кубке африканских наций по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Основное время закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти южноафриканские футболисты оказались сильнее - 6:5.

Сборная ЮАР попала в тройку призеров впервые с 2000 года, тогда она также заняла третье место. В 1998 году команда стала второй, в 1996-м - первой.

Кубок африканских наций завершится 11 февраля финальным матчем между сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.

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