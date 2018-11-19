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    Сборная Швейцарии разгромила Бельгию и вышла в плей-офф Лиги наци

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В воскресенье, 18 ноября, в Лиге наций прошло семь матчей.

    Как сообщает Report, бронзовый призер ЧМ-2018 Бельгия, выигрывая по ходу матча в два мяча крупно уступила Швейцарии – 2:5. 

    Швейцарцы вышли в полуфинал Лиги наций.

    Также сегодня определился победитель группы 2 Лиги D. На повышение в классе претендовали Беларусь, Люксембург и Молдова. Поднимается выше Беларусь.

    Расписание матчей Лиги наций 18 ноября:

    Лига A. Группа 4 18.11.2018, 16:00 Англия – Хорватия – 2:1

    Лига B. Группа 3 18.11.2018, 20:00 Сев. Ирландия – Австрия – 1:2

    Лига D. Группа 2 18.11.2018, 20:00 Молдова – Люксембург – 1:1

    Лига D. Группа 2 18.11.2018, 20:00 Сан-Марино – Беларусь – 0:2

    Лига A. Группа 2 18.11.2018, 21:45 Швейцария – Бельгия – 5:2

    Лига C. Группа 2 18.11.2018, 21:45 Венгрия – Финляндия – 2:0

    Лига C. Группа 2 18.11.2018, 21:45 Греция – Эстония – 0:1

    Ранее сборная Португалии сыграла вничью с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций.

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