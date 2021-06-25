Копа Америка: Сборная Парагвая вышла в плей-офф

Сборная Парагвая со счетом 2:0 обыграла команду Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу.

Сборная Парагвая со счетом 2:0 обыграла команду Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир проходит в Бразилии.

Голами отметились Брайан Самудио (33-я минута) и Мигель Алмирон (58).

Сборная Парагвая набрала шесть очков после трех туров и гарантировала себе выход в плей-офф. Команда идет на втором месте в турнирной таблице группы A, первую строчку занимают аргентинцы (семь очков), третью - чилийцы (5). Далее идут команды Уругвая (4) и Боливии (0). Боливийцы потеряли шансы на выход в 1/4 финала.

В своем заключительном матче группового этапа сборная Парагвая в ночь на 29 июня сыграет с командой Уругвая.