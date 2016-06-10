Мексика обыграла Ямайку и вышла в 1/4 финала Кубка Америки-ВИДЕО

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Мексики по футболу победила со счетом 2:0 команду Ямайки в матче второго тура группового этапа Кубка Америки.

Как передает Report, встреча состоялась в Пасадене (штат Калифорния).

Голы забили Хавьер Эрнандес (18-я минута) и Орибе Перальта (81).

Мексиканцы, одержав две победы в двух матчах в группе С и набрав шесть очков, обеспечили себе выход в 1/4 финала. Также их победа гарантировала выход в плей-офф команде Венесуэлы, на счету которой также шесть очков. Соответственно сборные Уругвая и Ямайки, не набравшие очков после двух туров, потеряли шансы на выход из группы.

В следующем туре 14 июня мексиканцы в очной встрече со сборной Венесуэлы разыграют первое место в группе, уругвайцы сыграют с командой Ямайки.

Кубок Америки 2016 года, проходящий в десяти городах США с 3 по 26 июня, посвящен празднованию столетия Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) и первого чемпионата Южной Америки. Турнир впервые проводится за пределами южноамериканского континента. В соревнованиях принимают участие сборные десяти членов КОНМЕБОЛ и впервые в истории - шести представителей Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).