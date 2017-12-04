 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана по мини-футболу проиграла России на Турнире четырёх наций

    В третьем туре сборная Азербайджана 6 декабря сыграет с командой Казахыстана

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по мини-футболу во втором матче Турнира четырёх наций, который проходит в Иране, проиграла России со счётом 4:3.

    Как передает Report, второй матч второго тура, между Казахстаном и Ираном, также завершился победой хозяев турнира со счётом 2:1.

    В третьем туре сборная Азербайджана 6 декабря сыграет с командой Казахыстана.

    Мини-футбол. Турнир четырёх наций. Второй тур

    Азербайджан — Россия – 3:4 (0:2).

    Голы: Кардозо, 23, 28, Вассура, 40 – Милованов, 15, Лысков, 17, 31, Ниязов, 35.

    Иран – Казахстан – 2:1 (0:0).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi