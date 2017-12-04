Сборная Азербайджана по мини-футболу проиграла России на Турнире четырёх наций

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по мини-футболу во втором матче Турнира четырёх наций, который проходит в Иране, проиграла России со счётом 4:3.

Как передает Report, второй матч второго тура, между Казахстаном и Ираном, также завершился победой хозяев турнира со счётом 2:1.

В третьем туре сборная Азербайджана 6 декабря сыграет с командой Казахыстана.

Мини-футбол. Турнир четырёх наций. Второй тур

Азербайджан — Россия – 3:4 (0:2).

Голы: Кардозо, 23, 28, Вассура, 40 – Милованов, 15, Лысков, 17, 31, Ниязов, 35.

Иран – Казахстан – 2:1 (0:0).