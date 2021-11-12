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Сборная Азербайджана по футболу U-21 проиграла с крупным счетом

Сборная Азербайджана по футболу U-21 проиграла с крупным счетом Сборная Азербайджана до 21 года провела свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу.
Футбол
12 ноября 2021 г. 22:25
Сборная Азербайджана по футболу U-21 проиграла с крупным счетом

Сборная Азербайджана до 21 года провела свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, команда, которую тренирует Милан Обрадович, принимала сборную Австрии.

Встреча, проходившая на Bakcell Arena завершилась победой гостей со счетом 3:0. Эмануэль Аиву открыл счет на 42-й минуте. На 72-й минуте Романо Шмид реализовал пенальти. Он же, через три минуты увеличил разницу мячей в счете.

Отметим, что в настоящее время после пяти туров наша команда в группе А с 1 очком занимает 5-е место.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-21 millisi məğlub olub

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