Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в Египте

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в столице Египта Каира.

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в столице Египта Каира.

Как передает Report , об этом сообщает газета The National.

По информации источника, форвард перевёл на восстановление религиозного сооружения около 3 млн египетских фунтов (примерно 150 тыс. евро). М.Салах ранее признавался одним из самых благотворительных людей в Великобритании.

Напомним, возгорание кондиционера привело к пожару в коптской церкви в Каире, в результате чего по меньшей мере 41 человек погиб, десятки пострадали.