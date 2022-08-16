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Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в Египте

Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в Египте Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в столице Египта Каира.
Футбол
16 августа 2022 г. 22:49
Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в Египте

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал средства на восстановление церкви в столице Египта Каира.

Как передает Report, об этом сообщает газета The National.

По информации источника, форвард перевёл на восстановление религиозного сооружения около 3 млн египетских фунтов (примерно 150 тыс. евро). М.Салах ранее признавался одним из самых благотворительных людей в Великобритании.

Напомним, возгорание кондиционера привело к пожару в коптской церкви в Каире, в результате чего по меньшей мере 41 человек погиб, десятки пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Salah yanan kilsənin bərpası üçün ianə edib

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