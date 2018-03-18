Салах первый игрок в истории "Ливерпуля", забивший 36 голов в дебютном сезоне

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил покер в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:0).

Как передает Report, это были 33-й, 34-й, 35-й и 36-й мячи в сезоне во всех турнирах за клуб для 25-летнего египтянина.

Салах побил рекордное достижение для дебютанта «Ливерпуля». В сезоне-2007/08 испанский форвард Фернандо Торрес в свой первый сезон на «Энфилде» забил 33 гола.

Футболист сборной Египта повторил достижение Робби Фаулера, который забил 36 голов в сезоне-1995/96.

У Салаха 28 голов в АПЛ. Только однажды африканец забивал больше за сезон в лиге. Дидье Дрогба в составе «Челси» забил 29 мячей в сезоне-2009/10.