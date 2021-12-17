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С 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки

С 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел переговоры о возможности участия сборных из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в Лиге наций с 2024 года.
Футбол
17 декабря 2021 г. 22:15
С 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел переговоры о возможности участия сборных из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в Лиге наций с 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, комментарий которого приводит польский портал Meczyki.

На данный момент в Лиге наций выступают исключительно европейские сборные.

"С 2024 года в дивизионе А, где сейчас 16 команд, будет 22 команды - к ним присоединятся команды Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу, а сборные Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы присоединятся к дивизиону B, однако, каким будет точно формат, мы еще не определили", - сказал Бонек.

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