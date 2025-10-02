Ровшан Наджаф: Историческое решение FIFA - показатель внимания к спорту в Азербайджане и Узбекистане

Президент АФФА Ровшан Наджаф выразил благодарность президенту FIFA Джанни Инфантино.

Как сообщает Report, об этом Наджаф написал на своей странице в соцсети.

Он назвал важным и историческим решение Исполкома FIFA о проведении финала молодежного чемпионата мира по футболу (U-20) в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

"Это важное и историческое решение является ярким показателем дружественных отношений между главами государств, политики, направленной на благополучие и развитие стран, а также особого внимания и заботы, оказываемых спорту в обеих странах. Выражаю благодарность президенту FIFA Джанни Инфантино и членам Исполнительного комитета за поддержку", - говорится в публикации.