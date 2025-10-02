Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Футбол
    • 02 октября, 2025
    • 18:57
    Ровшан Наджаф: Историческое решение FIFA - показатель внимания к спорту в Азербайджане и Узбекистане

    Президент АФФА Ровшан Наджаф выразил благодарность президенту FIFA Джанни Инфантино.

    Как сообщает Report, об этом Наджаф написал на своей странице в соцсети.

    Он назвал важным и историческим решение Исполкома FIFA о проведении финала молодежного чемпионата мира по футболу (U-20) в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

    "Это важное и историческое решение является ярким показателем дружественных отношений между главами государств, политики, направленной на благополучие и развитие стран, а также особого внимания и заботы, оказываемых спорту в обеих странах. Выражаю благодарность президенту FIFA Джанни Инфантино и членам Исполнительного комитета за поддержку", - говорится в публикации.

