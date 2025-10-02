Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    • 02 октября, 2025
    • 18:20
    Азербайджан и Узбекистан совместно примут молодежный чемпионат мира по футболу

    Азербайджан и Узбекистан совместно проведут в 2027 году молодежный чемпионат мира по футболу (среди юношей до 20 лет, U-20).

    Как сообщает Report, решение было принято сегодня на очередном заседании Исполнительного комитета ФИФА.

    Это историческое достижение является результатом успешной спортивной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в том числе их внимания к развитию футбола в наших странах.

    АФФА выразила благодарность членам Исполнительного комитета ФИФА, особенно президенту организации Джанни Инфантино, за оказанное высокое доверие.

    Отметим, что Азербайджан и Узбекистан примут 25-й чемпионат мира U-20, который проводится раз в два года с 1977 года. Впервые в истории футбола мундиаль среди мужчин пройдет в Азербайджане. Также впервые мужская национальная сборная Азербайджана примет участие в финальном этапе чемпионата мира.

    Напомним, что ЧМ среди юношей до 20 лет в 2025 году в настоящее время проходит в Чили. Турнир, в котором принимают участие 24 сборные, стартовал 27 сентября и завершится 19 октября.

    Азербайджан Узбекистан чемпионат мира по футболу U-20 финальный этап
    Azərbaycan və Özbəkistan birgə U-20-lərin dünya çempionatına ev sahibliyi edəcəklər

    Лента новостей