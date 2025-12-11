Азербайджан и Россия обсудили ускорение процессов пересечения границы
Бизнес
- 11 декабря, 2025
- 13:52
Азербайджан и Россия обсудили ускорение процессов пересечения границы и управление грузопотоками по транспортному коридору "Север-Юг".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Обсуждения состоялись на встрече в Государственном таможенном комитете с делегацией во главе с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Алексеем Тимофеевым.
На встрече были обсуждены перспективы деловых отношений сотрудничества между таможенными органами двух стран, подчеркнута важность дальнейшего расширения взаимного обмена информацией и опытом.
