Азербайджан и Россия обсудили ускорение процессов пересечения границы и управление грузопотоками по транспортному коридору "Север-Юг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Обсуждения состоялись на встрече в Государственном таможенном комитете с делегацией во главе с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Алексеем Тимофеевым.

На встрече были обсуждены перспективы деловых отношений сотрудничества между таможенными органами двух стран, подчеркнута важность дальнейшего расширения взаимного обмена информацией и опытом.