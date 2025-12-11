Azərbaycan ilə Rusiya sərhədkeçmə proseslərinin sürətləndirilməsini müzakirə edib
- 11 dekabr, 2025
- 13:24
Azərbaycan ilə Rusiya sərhədkeçmə proseslərinin sürətləndirilməsini, "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizi boyunca yük axınlarının idarə olunmasını müzakirə edib.
"Report" bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, müzakirələr Dövlət Gömrük Komitəsində Rusiya Federal Gömrük Xidməti rəhbərinin müavini Aleksey Timofeyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə aparılıb.
Görüşdə iki ölkənin gömrük orqanları arasındakı işgüzar əməkdaşlıq münasibətlərinin perspektivləri müzakirə olunub, qarşılıqlı məlumat və təcrübə mübadiləsinin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
