    Rövşən Nəcəf dəstəyə görə FIFA prezidentinə təşəkkür edib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 18:27
    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf FIFA prezidenti Canni İnfantinoya təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Bu mühüm və tarixi qərar dövlət başçıları arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin, ölkələrin rifahına və inkişafına yönələn siyasətin, həmçinin hər iki ölkədə idmana göstərilən xüsusi diqqət və qayğının bariz göstəricisidir. Dəstəyə görə FIFA prezidenti Canni İnfantinoya və İcraiyyə Komitəsinin üzvlərinə təşəkkürümü bildirirəm", - paylaşımda deyilir.

    Qeyd edək ki, FIFA İcraiyyə Komitəsinin qərarına əsasən, 2027-ci ildə 20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının final mərhələsi Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək.

    Rövşən Nəcəf FIFA İcraiyyə Komitəs Özbəkistan U-20

