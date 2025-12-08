İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    XİN rəhbəri: Azərbaycanla İran arasında bir sıra sahələrdə yol xəritəsi hazırlanacaq

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:51
    XİN rəhbəri: Azərbaycanla İran arasında bir sıra sahələrdə yol xəritəsi hazırlanacaq

    Yaxın gələcəkdə Azərbaycan və İran arasında yeni layihələr elan olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçi ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, nazirlər bu gün icrası başlayan və bitmək üzrə olan layihələr barədə müzakirələr aparıblar:

    "Ölkə başçısı iqtisadi sahədə olduğu kimi, digər sahələrdə də geniş yol xəritəsinin hazırlanması fikrini səsləndirdi. Həmkarımla bu barədə danışıqlar apardıq və razılaşdıq ki, bunu ən qısa zamanda yerinə yetirməliyik".

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi yol xəritəsi
    Глава МИД: Азербайджан и Иран разработают дорожную карту сотрудничества

    Son xəbərlər

    14:12

    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Biznes
    14:11

    SOCAR-ın "yaşıl istiqraz"larının üçüncü faiz ödənişi edilib

    Maliyyə
    14:08
    Foto
    Video

    Hökməli–Qobu yolundakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Azərbaycan Suriya ilə ərazilərin bərpası təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    14:05

    Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    14:03

    "Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

    Futbol
    14:03

    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır

    Biznes
    14:02

    Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Biznes
    13:56

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib

    Biznes
