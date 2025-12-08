Глава МИД: Азербайджан и Иран разработают дорожную карту сотрудничества
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 14:05
Азербайджан и Иран в ближайшем будущем объявят о новых проектах сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.
По словам Байрамова, в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили как начинающиеся, так и близкие к завершению проекты.
"Глава государства выразил мнение о необходимости разработки широкой дорожной карты не только в экономической, но и в других сферах. Мы провели переговоры с моим коллегой по этому вопросу и согласились, что должны это сделать в кратчайшие сроки", - заявил Байрамов.
