    Глава МИД: Азербайджан и Иран разработают дорожную карту сотрудничества

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 14:05
    Глава МИД: Азербайджан и Иран разработают дорожную карту сотрудничества

    Азербайджан и Иран в ближайшем будущем объявят о новых проектах сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    По словам Байрамова, в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили как начинающиеся, так и близкие к завершению проекты.

    "Глава государства выразил мнение о необходимости разработки широкой дорожной карты не только в экономической, но и в других сферах. Мы провели переговоры с моим коллегой по этому вопросу и согласились, что должны это сделать в кратчайшие сроки", - заявил Байрамов.

    Джейхун Байрамов Иран Аббас Арагчи "дорожная карта"
    XİN rəhbəri: Azərbaycanla İran arasında bir sıra sahələrdə yol xəritəsi hazırlanacaq
    Лента новостей