    Moskva vilayətində yanğın baş verib, 400-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:52
    Moskva vilayətində yanğın baş verib, 400-dən çox insan təxliyə edilib

    Kaşira (Moskva bölgəsi – red.) administrasiyasının inzibati binasından yanğın səbəbi ilə 400-dən çox insan təxliyə olunub.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə fövqəladə xidmətlərin nümayəndəsi bildirib.

    "10:40-da yanğın söndürülüb", - nümayəndə qeyd edib.

    Yanğının söndürülməsinə 24 nəfər və 7 texnika cəlb olunub.

    Məlumata görə, yanğına ilkin səbəb kimi naqil qısaqapanması göstərilir.

    Moskva yanğın təxliyə
