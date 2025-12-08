Moskva vilayətində yanğın baş verib, 400-dən çox insan təxliyə edilib
Region
- 08 dekabr, 2025
- 13:52
Kaşira (Moskva bölgəsi – red.) administrasiyasının inzibati binasından yanğın səbəbi ilə 400-dən çox insan təxliyə olunub.
"Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə fövqəladə xidmətlərin nümayəndəsi bildirib.
"10:40-da yanğın söndürülüb", - nümayəndə qeyd edib.
Yanğının söndürülməsinə 24 nəfər və 7 texnika cəlb olunub.
Məlumata görə, yanğına ilkin səbəb kimi naqil qısaqapanması göstərilir.
Son xəbərlər
14:08
Foto
Video
Hökməli–Qobu yolundakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİBHadisə
14:07
Azərbaycan Suriya ilə ərazilərin bərpası təcrübəsini bölüşməyə hazırdırXarici siyasət
14:05
Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilibBiznes
14:03
"Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edibFutbol
14:03
Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayırBiznes
14:02
Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilibBiznes
13:56
DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətiribBiznes
13:56
Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi təklif edibRegion
13:55