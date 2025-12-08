Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

Из здания администрации Каширы (Московская область - ред.) эвакуировали 412 человек из-за пожара.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб.

"В 10:27 объявлена ликвидация открытого горения. В 10:40 - полная ликвидация",- сказал он.

В тушении задействовали 24 человека и семь единиц техники.

Отмечается, что горел архив БТИ, площадь пожара составила 25 кв. м. Предварительной причиной названо замыкание проводки.