    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 13:21
    Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

    Из здания администрации Каширы (Московская область - ред.) эвакуировали 412 человек из-за пожара.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб.

    "В 10:27 объявлена ликвидация открытого горения. В 10:40 - полная ликвидация",- сказал он.

    В тушении задействовали 24 человека и семь единиц техники.

    Отмечается, что горел архив БТИ, площадь пожара составила 25 кв. м. Предварительной причиной названо замыкание проводки.

    Moskva vilayətində yanğın baş verib, 400-dən çox insan təxliyə edilib
