    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:51
    Ötən həftə baş vermiş qəzada xəsarət alan sürücü xəstəxanada ölüb

    Bakı–Quba yolunda ötən həftə baş vermiş avtomobil qəzasında xəsarət alan sürücü xəstəxanada ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, dekabrın 1-də Bakı–Quba magistral yolunun Yaşma kəndi yaxınlığından keçən hissəsində iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    Qəza nəticəsində 1972-ci il təvəllüdlü Sabir Bədəlov ağır bədən xəsarətləri alıb.

    O, təcili olaraq Bakıda yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilsə də, həkimlərin səyinə baxmayaraq dekabrın 8-də həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

