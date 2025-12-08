Ötən həftə baş vermiş qəzada xəsarət alan sürücü xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 13:51
Bakı–Quba yolunda ötən həftə baş vermiş avtomobil qəzasında xəsarət alan sürücü xəstəxanada ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, dekabrın 1-də Bakı–Quba magistral yolunun Yaşma kəndi yaxınlığından keçən hissəsində iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Qəza nəticəsində 1972-ci il təvəllüdlü Sabir Bədəlov ağır bədən xəsarətləri alıb.
O, təcili olaraq Bakıda yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilsə də, həkimlərin səyinə baxmayaraq dekabrın 8-də həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
