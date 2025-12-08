Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Gənclər Liqasının oyununa təyinat alıb
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 13:51
FIFA referisi Kamal Umudlu növbəti təyinat alıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Gənclər Liqasının VI turunda keçiriləcək "Atalanta" (İtaliya) – "Çelsi" (İngiltərə) oyununun baş hakimi olacaq.
Ona Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər.
Görüş dekabrın 9-da Berqamo şəhərində yerləşən Bortolotti İdman Mərkəzində keçiriləcək.
