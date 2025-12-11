В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли более чем на 17%

В государственный бюджет Азербайджана в январе-ноябре этого года от приватизации государственного имущества поступило 127,1 млн манатов, что на 17,25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам.

Согласно информации, за отчетный период было проведено 50 приватизационных аукционов, на которых приватизированы пакеты акций 7 акционерных обществ, 4 малых государственных предприятия, 1 недостроенный объект и 999 транспортных средств.