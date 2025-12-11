İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Maliyyə
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:18
    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 17 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 127,1 milyon manat vəsait daxil olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 17,25 % çoxdur.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hesabat dövründə 50 özəlləşdirmə hərracı keçirilib. Hərraclarda 7 səhmdar cəmiyyətinin səhm paketi, 4 kiçik dövlət müəssisəsi, 1 yarımçıq tikili sahəsi və 999 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti özəlləşdirmə
