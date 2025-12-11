Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕ

Состоялась жеребьевка II раунда чемпионата Европы сезона 2025/2026 среди женщин-футболисток до 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на АФФА, на мероприятии определились также соперники сборной Азербайджана.

Команда будет соревноваться в 3-й группе Лиги B со сборными Бельгии, Словении и Фарерских островов.