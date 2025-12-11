Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕ
Футбол
- 11 декабря, 2025
- 13:53
Состоялась жеребьевка II раунда чемпионата Европы сезона 2025/2026 среди женщин-футболисток до 17 лет.
Как передает Report со ссылкой на АФФА, на мероприятии определились также соперники сборной Азербайджана.
Команда будет соревноваться в 3-й группе Лиги B со сборными Бельгии, Словении и Фарерских островов.
Последние новости
14:23
Президент Венгрии принял главу МИД АзербайджанаВнешняя политика
14:22
Арестован начальник торгового порта Баку–ГовсанПроисшествия
14:21
Киев назвал условия проведения президентских выборов в УкраинеДругие страны
14:17
Али Асадов посетил могилу Гейдара АлиеваВнутренняя политика
14:14
В Баку восемь школьников госпитализировали из-за возможного отравления жвачкойНаука и образование
13:55
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли более чем на 17%Финансы
13:53
Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕФутбол
13:52
Азербайджан и Россия обсудили ускорение процессов пересечения границыБизнес
13:49