Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕ

    Футбол
    • 11 декабря, 2025
    • 13:53
    Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕ

    Состоялась жеребьевка II раунда чемпионата Европы сезона 2025/2026 среди женщин-футболисток до 17 лет.

    Как передает Report со ссылкой на АФФА, на мероприятии определились также соперники сборной Азербайджана.

    Команда будет соревноваться в 3-й группе Лиги B со сборными Бельгии, Словении и Фарерских островов.

    футбол чемпионат Европы
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümünün II raundundakı rəqibləri müəyyənləşib
    Elvis

    Последние новости

    14:23

    Президент Венгрии принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    14:22

    Арестован начальник торгового порта Баку–Говсан

    Происшествия
    14:21

    Киев назвал условия проведения президентских выборов в Украине

    Другие страны
    14:17

    Али Асадов посетил могилу Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    14:14

    В Баку восемь школьников госпитализировали из-за возможного отравления жвачкой

    Наука и образование
    13:55

    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли более чем на 17%

    Финансы
    13:53

    Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕ

    Футбол
    13:52

    Азербайджан и Россия обсудили ускорение процессов пересечения границы

    Бизнес
    13:49

    Во Вьетнаме построят высокоскоростную железную дорогу почти за $4 млрд

    Другие страны
    Лента новостей