Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümünün II raundundakı rəqibləri müəyyənləşib
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 13:27
17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümünün II raundunun püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan millisinin rəqibləri də müəyyənləşib.
Komanda B Liqasının 3-cü qrupunda Belçika, Sloveniya və Farer adaları yığmaları ilə mübarizə aparacaq.
