    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümünün II raundundakı rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:27
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümünün II raundundakı rəqibləri müəyyənləşib

    17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümünün II raundunun püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan millisinin rəqibləri də müəyyənləşib.

    Komanda B Liqasının 3-cü qrupunda Belçika, Sloveniya və Farer adaları yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

