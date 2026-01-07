Azərbaycan klublarının lisenziyalaşdırılması üzrə təlimlər başa çatıb
Fərdi
- 07 yanvar, 2026
- 17:32
AFFA Lisenziya və Qeydiyyat Departamenti klubların lisenziyalaşdırılması üzrə təlimləri başa vurub.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.
Lisenziyalaşdırma şöbəsinin əməkdaşları 2026/2027 mövsümü üzrə yarışlarda iştirak etmək məqsədilə lisenziya almaq üçün müraciət edən bütün Premyer Liqa, I və II Liqa, o cümlədən AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən klublarla fərdi görüşərək, lisenziyalaşdırma qaydalarını müzakirə edib, klub nümayəndələrini müvafiq sənədlərlə tanış ediblər.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin noyabr-dekabr aylarını əhatə edən təlimlərin 20-si AFFA-nın inzibati binasında, 10-u isə regionlarda baş tutub.
Son xəbərlər
17:55
"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcəkFutbol
17:50
Britaniya parlamenti Ukraynaya qoşun göndərilməsi barədə qərarı səsverməyə çıxaracaqDigər ölkələr
17:35
Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
17:33
Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqların bu il başlayacağına ümid edirDigər ölkələr
17:32
Azərbaycan klublarının lisenziyalaşdırılması üzrə təlimlər başa çatıbFərdi
17:29
Cahangir Novruzov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunubMədəniyyət siyasəti
17:26
Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilibDiaspor
17:25
Azərbaycanda dini qurumlara ümumilikdə 6,3 mln manat maliyyə yardımı ayrılıb - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
17:22