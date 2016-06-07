Ровнаг Абдуллаев: ФИФА и УЕФА взяли чемпионат Азербайджана под мониторинг

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Исполнительного комитета АФФА в основном обсуждались проблемы клубов, связанные с лицензированием.

Как сообщает Report, об этом на прошедшем после заседания брифинге заявил журналистам президент структуры Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, как клубы Премьер-лиги, так и I Дивизиона не полностью отвечают требованиям лицензий: "Мы решили, чтобы до 13 июня Профессиональная футбольная лига (PFL) и секретариат работали с клубами и проводили встречи. После встреч можно будет уточнить, кому выдавать лицензию, а кому нет. В случае, если ни один из клубов не будет соответствовать условиям лицензии, 8 клубов будут выступать в 4 кругах, чемпионат будет проводиться в четыре круга ".

"Как АФФА, мы должны придерживаться спортивных принципов. В этом сезоне ни один клуб не будет приведен в Премьер-лигу в качестве исключения. В прошлом году мы допустили на чемпионат клуб "Раван", однако очки клуба были аннулированы. ФИФА и УЕФА взяли Премьер-лигу Азербайджана под мониторинг. В любое время они могут приостановить мониторинг и дать наказание. Поэтому мы должны соблюдать прозрачность. Что же касается клубов дивизиона, мы постараемся, чтобы документы лицензии как минимум были на уровне требований АФФА", - подчеркнул Р.Абдуллаев.

По его словам, чемпионаты Азербайджана следующего сезона они должны завершить до мая. В качестве причины президент АФФА назвал предстоящие в Баку в мае 2017 года Игры исламской солидарности.

Заявив о применении со стороны ФИФА крупных санкций в отношении клубов "Баку" и "Хазар-Лянкяран", Р.Абдуллаев сказал, что устранение санкций требует больших финансов: "Оба клуба обладают хорошей инфраструктурой. Мы проводим переговоры для привлечения этих инфраструктур в футбол".