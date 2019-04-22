Российский футболист не сможет участвовать в финале Лиги Европы в Баку

Внесена ясность в состояние футболиста "Валенсии" Дениса Черышева, получившего травму на выездном матче с "Бетисом" в XXXII туре Ла Лиги Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, выяснилось, что 28-летний нападающий получил травму правого колена.

Из-за травмы хавбек пропустит остаток нынешнего сезона.

Отметим, что Черышев перешёл в "Валенсию" прошлым летом на правах аренды из "Вильярреала". В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах испанского национального чемпионата (19 - в основном составе), забил два гола и отдал две результативные передачи. На чемпионате "Летучие мыши" находятся на пятой строчке.

В полуфинале Лиги Европы испанцы встретятся с английским "Арсеналом". В случе выхода команды в финал, Денис Черышев не сможет участвовать на решающей встрече на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.