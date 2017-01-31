Российский футбольный союз: Судьба Кубка содружества решится этим летом

Москва. 31 января. REPORT.AZ/ Летом текущего года будет внесена ясность в судьбу футбольного Кубка содружества.

Об этом заявил московскому корреспонденту Report пресс-секретарь Российского футбольного союза Игорь Владимиров, комментируя возможное проведение футбольного турнира Кубка содружества.

"Что будет на следующий год, пока не известно. Рассматриваются различные варианты. На данный момент нет конкретного решения вопроса. Идет обсуждение и ближе к лету станет известно о дальнейшей судьбе Кубка", - сказал Игорь Владимиров.

Он также заметил, что с финансированием турнира проблем нет, и дело в организационной составляющей.

Напомним, что азербайджанские клубы трижды становились победителями Кубка содружества. В последний раз это сделал "Интер" (Баку) в 2011 году.

Ранее министр спорта России Виталий Мутко заявил о восстановлении Кубка и возможном проведении его в Азербайджане, указав, что он получил "от коллег в АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджан) интересное предложение как в коммерческом, так и в организационном плане".