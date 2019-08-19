Роналду признался в даче взятки женщине, обвинившей его в изнасиловании

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил $375 тыс. американской модели Кэтрин Майорге, которая обвинила его в изнасиловании.

Как передаёт Report, об этом сообщает портал TMZ Sports.

В конце сентября 2018 года немецкое издание Spiegel сообщило, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей на тот момент не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях".