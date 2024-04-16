Роналду будет дисквалифицирован на два матча

Лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср", португалец Криштиану Роналду будет отстранен на следующие два матча во внутреннем чемпионате.

Лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср", португалец Криштиану Роналду будет отстранен на следующие два матча во внутреннем чемпионате.

Как сообщает Report cо ссылкой на издание Asharq-Awsat, данное решение принято дисциплинарным комитетом чемпионата Саудовской Аравии. Футбольные функционеры пришли к такому выводу после того, как выслушали объяснения самого игрока. Двухматчевая дисквалификация грозит португальцу в связи с инцидентом в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

За 4 минуты до финального свистка поединка против "Аль-Хиляла" арбитр показал Роналду красную карточку. Криштиану коснулся локтем лица игрока соперничающей команды, а затем показал агрессивный жест в адрес судьи.

В связи с этим поступком португальца дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать его на два матча.